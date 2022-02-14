Байден відмовився давати чіткі відповіді Зеленському про допомогу Україні

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським відмовився давати чіткі відповіді на питання щодо додаткової фінансової та військової допомоги Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело, повідомляє Лента.Ру.

Байден також не зміг дати позитивної відповіді на запрошення відвідати найближчим часом Київ. За даними агентства, поїздка президента в Україну малоймовірна на тлі заклику на адресу американців залишити країну.

Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Байдену конкретні ідеї щодо скорочення російської загрози щодо України. Йшлося про отримання значної фінансової підтримки та постачання сучаснішої зброї. Байден пообіцяв Зеленському рішуче відповісти на будь-яку подальшу російську агресію проти України.