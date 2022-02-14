У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову України від НАТО, щоб не було повномасштабної війни з РФ. У Міністерстві закордонних справ заявили, що ці слова вирвані з контексту, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту" , - заявив він.

Разом з тим, у МЗС зазначили, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів.

"Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу" , - додав Ніколенко.

За його словами, загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням.