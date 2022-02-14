Названі найкращі дешеві 5G-смартфони

Журналісти видання ZDNet обрали найкращі недорогі телефони з підтримкою зв'язку п'ятого покоління. Про це повідомляється на сайті медіа, повідомляє Лента.ру.

Фахівці відзначили смартфон Google Pixel 6, який має 6,4-дюймовий екран, якісну камеру, вологозахист та доступний за 600 доларів. Samsung Galaxy A13 назвали серед кращих через те, що апарат виявився одним з перших дешевих девайсів на ринку, доступним менш ніж за 300 доларів. "A13 забезпечує вражаюче низьку точку входу від одного з найпопулярніших виробників смартфонів у світі", - зазначили журналісти.

Samsung Galaxy A52 5G, оцінений у 500 доларів, був відзначений за відмінну камеру, високу продуктивність та якісний екран із підтримкою частоти 120 герців. OnePlus Nord N200 5G назвали адекватною заміною флагману OnePlus 9 – телефон можна придбати на ринку за 600 доларів.

Доступний iPhone 13 mini, який з'явився на ринку за ціною 700 доларів, додали до рейтингу за компактність, наявність унікального форм-фактора та «кращої в галузі підтримки оновлень». Насамкінець журналісти відзначили Google Pixel 5a 5G і Motorola One 5G Ace - бюджетні апарати з підтримкою 5G оцінені приблизно в 400-450 доларів.