Ціни на газ у Європі перевищили $1000

Ціни березневих ф'ючерсів на газ у Європі в перші хвилини торгів перевищили 1000 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє Прайм.

Котирування зростають на 10-14%.

Ціна відкриття на майданчику ICE Futures склала 1028,2 долара, що на 13,7% вище за розрахункову ціну п'ятниці — 904,7 долара. Проте потім темпи зростання знизилися, котирування о 09:12 досягли цінового мінімуму 983,2 долара. Це вище за підсумкову ціну п'ятниці на 10,1%.