Спортивний суд допустив Валієву до Олімпіади у Пекіні

Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив вирок у справі фігуристки збірної РОК Камілі Валії, яка отримала позитивну допінг-пробу, повідомляє Сьогодні.

Фігуристці збірної РОК Камілі Валієвій, у якої виявили допінг, дозволили виступати на Олімпіаді-2022.

Учора Спортивний арбітражний суд завершив слухання у справі російської допінг-грішниці – 15-річної фігуристки Камілі Валії.

Засідання тривало майже шість годин: до другої ночі за китайським часом, і остаточне рішення було оприлюднено 14 лютого.

У вироку суду зазначено, що Каміла Валієва не буде відсторонена від змагань через "виключні обставини". Згідно з правилами WADA, 15-річна фігуристка є "захищеною особою", оскільки їй не виповнилося 16 років, а значить, правило про тимчасове усунення на неї не поширюється.

Суд назвав "серйозною проблемою" "невчасне повідомлення про результати антидопіногового тесту" Валієвої, взятого ще у грудні минулого року, що завадило спортсменці скористатися повноцінною юридичною підтримкою.

Проте CAS зазначив, що рішення стосується лише питання доречності тимчасового усунення Валієвої на час Олімпіади. Питання результатів командного турніру та інших наслідків позитивної допінг-проби спортсменки вирішуватимуться під час окремих судових процесів.