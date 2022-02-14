Помер Айван Райтман – режисер фільму "Мисливці за привидами"

У Каліфорнії помер відомий режисер Айван Райтман. Творець фільму "Мисливці за привидами" пішов з життя у власному домі у віці 75 років, повідомляє 24 Канал.

Рідні кінематографіста підтвердили його смерть, проте причини смерті наразі не повідомляють. Лише відомо, що Айван провів останні хвилин життя у власному домі, поруч з найріднішими.

"Наша родина сумує у зв'язку з несподіваною втратою чоловіка, батька та діда, який завжди вчив нас шукати магічне у житті" , – зворушливо прокоментували рідні.

Що відомо про Айвана Райтмана