Помер Айван Райтман – режисер фільму "Мисливці за привидами"
У Каліфорнії помер відомий режисер Айван Райтман. Творець фільму "Мисливці за привидами" пішов з життя у власному домі у віці 75 років, повідомляє 24 Канал.
Рідні кінематографіста підтвердили його смерть, проте причини смерті наразі не повідомляють. Лише відомо, що Айван провів останні хвилин життя у власному домі, поруч з найріднішими.
"Наша родина сумує у зв'язку з несподіваною втратою чоловіка, батька та діда, який завжди вчив нас шукати магічне у житті", – зворушливо прокоментували рідні.
Що відомо про Айвана Райтмана
- Майбутній режисер народився у 1946 році в Чехословаччині.
- У 1950 році його родина емігрувала до Канади.
- Через 10 років життя там Айван почав творчий шлях у світі кінематографу. Однак популярний став не одразу. Омріяний успіх прийшов до режисера майже через 20 років.
- Всесвітню славу режисеру принесли стрічки "Мисливці за привидами", "Еволюція", "Джуніор" та багато інших.
- Син Айвана – Джейсон Райтман продовжив справу батька. Він у 2021 році зняв продовження фільму "Мисливці за привидами".