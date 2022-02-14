Археологи в Єгипті виявили схованку із засобами для бальзамування

З чим у нас асоціюється Єгипет? Ймовірно, з пірамідами та муміями. Перші були місцем поховання других. А щоб "зробити" мумію тіло потрібно бальзамувати. Науковцям вдалося знайти прилади для цього процесу, повідомляє 24 Канал.

Відкриття зробили чеські археологи під час розкопів на кладовищі Абусір, неподалік Мемфіса, Єгипет. Приладдя для муміфікації було неодмінною частиною поховальних ритуалів, адже забезпечувала зберігання тіла покійника. Це робилося для того, щоб людину прийняли у потойбічному житті після її смерті. Єгиптяни вірили, що якщо правильно забальзамувати людину, вона житиме вічно.

Що знайшли у схованці

Було виявлено 370 керамічних глечиків, в яких виявили матеріали для бальзамування: наприклад, смолу, яка була одним з "інгредієнтів", які зберігали вилучені внутрішні органи покійника від гниття. Також були виявлені чотири пустих глечиків, на яких вигравіювано ім'я власника – це була людина, на ім'я Вахе Іп Ра-МарІ Ніт ("Вахібре"), який був "сином пані Артуро". Усі глечики знайшли у колодязі 5,3 на 5,3 метра на глибині 14 метрів.