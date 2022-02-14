Вчені з Китаю та США створили біоміметичний аналог зубної емалі

Дослідники з китайських та американських інститутів розробили аналог штучної емалі, який, як очікується, стане перспективним кандидатом як матеріал для ремонту зубів завдяки своїй видатній механічній міцності, жорсткості та твердості, повідомляє Українські Новини.

Зубна емаль є ідеальною цільовою моделлю для розробки біоміметичних матеріалів, але їй не вистачає регенеративної здатності. Щобільше, складна структура ускладнює її ремонт.

Дослідники з Бейханського університету, Школи стоматології Пекінського університету (PKU-SS) та університету Мічігану розробили біоміметичний аналог емалі з основними ієрархічними структурами в декількох масштабах. Про це повідомляє Інформаційна агенція Сіньхуа.

Цей нанокомпозитний матеріал одночасно мав видатну механічну міцність, високу жорсткість, твердість, в'язкопружність і ударну в'язкість, переважаючи властивості натуральної емалі, а також раніше виготовлених матеріалів на основі емалі.

"Аналогічна твердість з натуральною емаллю надає цьому синтетичному матеріалу достатньої міцності для жування, запобігаючи надмірному зносу здорових зубів", - зазначив професор Ден Сюлянь.

Крім того, аналог синтетичної емалі може витримувати велику вібрацію і силу удару, бо він перевершує натуральну емаль по в'язкості та ударної в'язкості. Згідно з дослідницькою статтею, багатомасштабний ієрархічний дизайн піддається виробництву високопродуктивних матеріалів, що масштабується.