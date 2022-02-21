Пенсії підвищать з березня: на скільки та яким категоріям

В Україні у жовтні 2022 року має відбутися масштабне підвищення пенсій. Воно стосуватиметься людей віком 70+ років, і отримуватимуть вони не менше ніж 3 тис. грн, повідомляє Українські Новини.

Про це в ефірі каналу "Дом" повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна. При цьому вона наголосила: відповідне рішення вже ухвалено.

Крім того, Міністр повідомила: ця категорія пенсіонерів почне отримувати й доплату. Її розмір становитиме 300 грн.

"Мінімальна пенсія в країні для цих людей не буде меншою за 3 тис. грн. Ми хочемо зафіксувати цю суму як мінімальну пенсійну виплату з жовтня 2022 року", – сказала Лазебна.

Також вона анонсувала індексацію "вікових добавок". Відбутися вона має вже у березні 2022 року. Зокрема, пенсіонери, старші 80 років, щомісяця почнуть отримувати надбавку в 570 грн – замість поточних 500 грн.

Водночас вже з 1 березня в Україні буде проведено масштабну індексацію пенсій. Вона стосуватиметься 5,9 млн людей. Мінімальний розмір збільшення становитиме 100 грн, а середній – 550 грн.