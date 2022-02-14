Лікар розповіла, скільки води треба пити при COVID-19

Під час зараження коронавірусом варто збільшити добову норму споживання води вдвічі, щоб допомогти організму швидше вивести вірус. Про це розповіла лікарка-інфекціоніст Світлана Федорова, повідомляє Судово-юридична газета.

"Без збільшення споживання рідини наша імунна та судинна системи не можуть нормально функціонувати, а значить, організм не в змозі давати серйозну відповідь вірусу" , - заявила вона.

За словами лікаря, є загальновідоме правило розрахунку денної норми води для кожного організму – 25-30 мл на 1 кг ваги. Так, для людини вагою 60 кг треба випивати близько двох літрів води на добу.

Під час зараження COVID-19 ця цифра має збільшитись удвічі – тобто випивати потрібно майже 4 літри води на добу.

Медик звертає увагу, що вода з кулера або пляшок не принесе бажаного результату у боротьбі із хворобою, оскільки вона дистильована і не несе в собі жодних корисних елементів, таких як магній та кальцій.