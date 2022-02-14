Ляшко заявив про ознаки стабілізації ситуації з COVID-19

В Україні з’явилися ознаки стабілізації ситуації з коронавірусом.﻿ Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє Новое время.

"Вперше за останні чотири тижні тижнева кількість виявлених випадків та госпіталізованих припинила зростання та демонструє спад" , - зазначив він.

За словами Ляшка, ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше, ніж це показували прогнози МОЗ.

З початку зростання захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території дев'яти регіонів та помітне зниження показника відзначалося у Вінницькій (-38%) та Івано-Франківській (-37%) областях.

При цьому зниження тижневої захворюваності в Івано-Франківській області спостерігається другий тиждень поспіль, що свідчить про проходження пікового періоду.

"Наголошую, що це лише перші позитивні ознаки стабілізації захворюваності в Україні, і ми перебуваємо на високих цифрах реєстрації нових випадків COVID-19" , - резюмував міністр.

В Україні минулого тижня не було зафіксовано жодного рекорду захворюваності, але цифри залишалися на високому рівні. Два дні поспіль кількість інфікованих на добу перевищувала показник в 41 тисячу.

Минулої доби показник захворюваності традиційно знизився після вихідних - зафіксували майже 17 тисяч нових випадків зараження.

МОЗ прогнозувало до 60 тисяч хворих на добу наступного тижня.