Подорож наодинці: назвали популярні міста для самостійних поїздок
Компанія Uswitch підготувала рейтинг найкращих напрямків у 2022 році для тих, хто подорожує наодинці. Лідером рейтингу виявився Рим, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.
Для підготовки рейтингу в компанії вивчили найпопулярніші туристичні міста за декількома критеріями. Серед них – комфорт та ціни на житло, вартість громадського транспорту, якість інтернету, різноманітність культурних пам'яток, заходів та розваг.
10 найкращих напрямків для тих, хто подорожує наодинці:
- Рим, Італія);
- Нью-Делі (Індія);
- Бангкок (Таїланд);
- Стамбул, Туреччина);
- Джайпур (Індія);
- Афіни, Греція);
- Дубай (ОАЕ);
- Флоренція (Італія);
- Лісабон (Португалія);
- Париж, Франція).
Експерти компанії оцінювали кожне місто за такими параметрами: швидкість завантаження, кількість заходів та пам'яток, бари та паби, громадський транспорт, місця для проживання, безпека та середня температура.
Це дозволило скласти повний путівник пішими прогулянками, з місцями, які потрібно відвідати, щоб отримати найкращі враження від подорожі.
У трійці лідерів опинився Рим, Нью-Делі, Бангкок.
У цих містах варто відвідати найвідоміші пам'ятки, побачити архітектуру з багатою історією. У Римі – Колізей, фонтан де Треві, район Коппеде.