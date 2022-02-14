Податки у 2022-му: скільки доведеться заплатити

Податки дозволяють уряду фінансувати інфраструктурні, соціальні проекти, армію, освіту, обслуговувати дороги та інші сфери, що впливають на життя простого українця. І навіть незважаючи на той факт, що щороку громадяни віддають державі левову частку своїх доходів для сплати податків, багато напрямів не одержують необхідного фінансування, повідомляє Maanimo.

У якому розмірі і, власне, які податки сплачуватимуть українці цього року?

Податки в Україні умовно розбивають на прямі та непрямі. Прямі сплачуються із зарплат громадян країни, вони розбиваються на кілька груп: єдиний соціальний внесок (ЕСВ), податок на доходи (ПДФО) та військовий збір.

Єдиний соціальний внесок чи ЄСВ

Кошти спрямовуються до державного Фонду соцстрахування. З нього виплачуються пенсії, виплати з непрацездатності чи безробіття. Ставка ЄСВ становить 22% мінімальної зарплати, тобто 1430 грн. Але вже у жовтні поточного року розмір ЄСВ зросте, як і мінімальна зарплата (до 6700 грн), і становитиме 1474 грн. Не сплачують цей податок ФОП або незалежні підприємці, які отримують пенсію або мають інвалідність.

Податок на доходи фізичних осіб або ПДФО

Податок, який сплачується з будь-яких доходів за ставкою 18% від отриманої суми. Він застосовується до переліку доходів, найважливіші у тому числі: зарплата, заохочення, премія, компенсація; стипендія; кошти, які одержав ФОП як результат своєї роботи; кошти, одержані від оренди майна; інвестиційний прибуток від цінних паперів; виграш у лотерею чи азартні ігри; відсотки із депозитного рахунку. ПДФО не стягують із пенсій, страхових виплат, державних грантів та ковідних виплат.

Військовий збір

Ставка податку становить 1,5% та повністю спрямовується на потреби Збройних сил України. Його не застосовують до забезпечення розвідників, прикордонників, працівників МВС та правоохоронців.

Уся підступність непрямих податків у тому, що їх можна не помітити, оскільки вони вже включені у вартість товарів та послуг.

Податок на додану вартість або ПДВ

ПДВ включено в ціну продукту, його розмір прив'язаний до доданої вартості, яка залежить від сфери діяльності виробника або постачальника послуг, і варіює від 0% до 20%.

Акцизи

І цей податок також лягає на плечі споживачів таких товарів, як алкоголь, тютюн, паливо та автомобілі. Спочатку підприємець оплачує акцизи, але їхня частина виводиться в чек покупцю. Кожен вид товару має свою ставку податку, і в 2022 акцизи подорожчають на 5%, що, безумовно, вплине на кінцеву вартість продукту для споживача.

Що принесе нам 2022 рік?

Закон №5600 зрівняє у податковій ставці всіх власників сільськогосподарської землі. Якщо раніше ставка податку варіювалася від 0,1% до 3%, то з січня 2022 року ставка становить 5% вартості ділянки. Завдяки впровадженню цієї норми вартість ділянки землі зросте вп'ятеро, але фіскальники стверджують, що закон дозволить вивести з тіні сільськогосподарську діяльність. Платити податок у цілих 18% ПДФО доведеться тим, хто вирощує на своїй ділянці овочі на продаж та отримує з цього дохід у розмірі 12 мінімальних зарплат, тобто 78 тис. грн.

Доведеться несолодко і українським рекламодавцям, які працюють на таких міжнародних майданчиках, як Google та Facebook. Закон №4184 зобов’язує інтернет-компанії без реєстрації в Україні платити 20% ПДВ за продаж своїх послуг. І знову ці 20% ляжуть на плечі користувачів, які рекламують свої товари/послуги на платформах Google та Facebook.

Зачеплять податкові нововведення й українських айтішників. У 2022 році запуститься пілотний проект Дія.City – спеціальний правовий та податковий режим для IT-компаній. Це означає, що вперше буде запроваджено податок на виведений капітал. У резидентів з'явиться можливість обирати між податком на прибуток (18%) та податком на виведений капітал, який становитиме 9%. Що ж до оподаткування доходів працівників IT-сфери, то діятимуть такі ставки: ПДФО — 5%, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%.

Загалом нові податки практично не стосуватимуться гаманців звичайних українців, а ось бізнесу цього року доведеться непросто. Особливо гостро збільшення податкового навантаження відчують ті, хто рекламує свій бізнес в інтернеті, IT-сфера, девелопери та аграрний сектор.