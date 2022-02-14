Якщо небо закриють: поради мандрівникам

"Правда, що небо закривають?" Про це, про паніку клієнтів, про ситуацію в країні та про те, що робити у разі, якщо вильоти справді заборонять, розповіла власник та директор туристичної агенції "Pina Colada", travel-експерт Ірина Заїка, повідомляє УНІАН.

"Почнемо з того, що, незалежно від ступеня нашої паніки, ми ніяк не впливаємо на ситуацію. А отже, немає сенсу себе накручувати", - заспокоює вона.

Говорячи про те, що відбувається, експерт стверджує, що на цей момент небо ніхто не закриває.

"Є, безумовно, напруження щодо ситуації в Україні та ризику нападу Росії. З цієї причини деякі західні страхові компанії призупинили дію страхування літаків на період перебування їх у повітряному просторі України. Саме тому борти тих авіакомпаній, які потрапили під це рішення, справді зараз скасовують або можуть скасувати польоти в/з України", - зауважила Заїка.

Вона також додала, що зараз "авіакомпанії та держава шукають варіанти нових фінансових гарантій" .

"Але, звичайно, є ті, хто має летіти найближчими днями – з України чи в Україну. Не хвилюватись неможливо. І хочеться знати, що буде і що робити. Перше – заспокоїтися. Тому що, повертаємось на початок, – наше хвилювання ніяк не впливає на ситуацію", – радить фахівець.

Друге, і найважливіше, що порадила експерт, – якщо ваші тури/вильоти найближчими днями, не ініціюйте їх скасування.

"Бо поки авіакомпанія або туроператор не повідомили вам зі свого боку офіційно про скасування туру або вильоту з запропонованими варіантами вирішення питання, відмова з вашого боку практично за будь-яким договором тягне за собою 100% штраф. Якщо, звичайно, у вас не який- то супер-тариф на переліт. Ви ж не хочете втратити гроші? Тож не гарячкуєте", - пояснює Заїка.

За її словами, страховка від невиїзду покриває страхові випадки – хворобу, смерть, нещасний випадок, пожежу тощо. Але не покриває варіанти "передумав, не хочу, боюсь" .

"Боїтеся - залишайтеся вдома. Ваш спокій і безпека важливіші за гроші, правда? Третє – якщо на одній чаші терезів гроші, а на іншій – безпека, життя та здоров'я, що ви оберете? Навіть не сумніваюся, що друге", - каже експерт.

Власниця турагентства нагадує, що авіаперельоти – дуже серйозна та дуже недешева справа.

"Нікому не цікаво просто так скасовувати рейси, відмовляючись від прибутку та потрапляючи на всілякі компенсації. Але на першому місці завжди стоїть безпека. Тому, якщо ваш виліт скасували через міркування безпеки – це хороша новина. Тому що, погодьтеся, краще не відлетіти, просидіти добу в аеропорту, їхати на автобусі з іншого міста, ночувати не в найкращому готелі, ніж наразити себе на небезпеку в небі", - стверджує Заїка.

І остання, четверта порада від Ірини туристам – не читати й не поширювати "фейки та всілякі думки, передбачення" , і все, що починається зі слів "можливо", "імовірно" тощо.