Романтичні та елегантні сукні на День закоханих

День святого Валентина – найромантичніше свято в році. Дівчата особливо трепетно чекають цього моменту. Якщо ви ще перебуваєте в роздумах та не знаєте, що одягнути на зустріч з коханим – радимо звернути увагу на сукні Леоні Ганне, повідомляє 24 Канал.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, за якою стежить 4 мільйони підписників, розповідає у своєму особистому профілі про тренди, ділиться своїми знаннями та надихає інших на створення буденних і святкових образів.

Сукні на День Валентина від Леоні Ганне

Сукня з прозорого матеріалу

Прозора сукня – тренд 2022 року. Якщо оберете стильний варіант розміру міді за прикладом Леоні Ганне, то зовсім не будете виглядати вульгарно. Німецька інфлюенсерка доповнила чарівний look білим взуттям та сумкою.

1539557_15518248.jpg?202202102957
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Рожева сукня з блискітками

Популярні блискітки нас не покидають ще від кінця 2021 року. На День Валентина робіть ставку на рожеве коротке плаття на довгий рукав за прикладом модної ікони стилю.

1539557_15518250.jpg?202202102957
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Блакитна мінісукня

Обирати таку коротку сукню на бретелях варто лише у випадку, якщо ви знаєте, що йдете з коханим у якесь тепле місце.

1539557_15518216.jpg?202202101545
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Біла сукня з бахромою

Для ще однієї визначної події Ганне вирішила одягнути білосніжну сукню на довгий рукав з короткою бахромою. Поєднала образ модниця з цікавою фактурною сумкою, що складається з ремінця обрамленого перлинами та сумкою зі штучного хутра, який надає ефект пухнастості.

1539557_15518214.jpg?202202101545
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Чорна мінісукня з воланами

Леоні продемонструвала чорну мінісукню з воланом з одним рукавом. Знаменитість вдало підібрала срібні довгі аксесуари, а своє біляве волосся вклала рівно.

1539557_15518218.jpg?202202101545
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Трикотажна сукня

Коричнева трикотажна сукня з вирізами на рукавах – завжди вдали варіант для холодної пори року. Образ блогерка вдосконалила завдяки молочній сумці, золотого ланцюжка та сережок.

1539557_15518226.jpg?202202101545
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Сукня в горошок

Сукня у великий білий горошок перенесе вас у стиль ретро. Горохове плаття незалежно від фасону завжди буде доречне для будь-яких подій. Леоні обрала сукню довжини міді з чорною бахромою на рукавах та нижньому краю. Образ Ганне довершила туфлями на зав’язках та мінімалістичним ланцюжком на шиї.

1539557_15518220.jpg?202202101545
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Зелена обтисла сукня

Для святкування Дня закоханих обирайте елегантну обтислу сукню за прикладом Леоні Ганне. Вона не обов’язково повинна бути зеленою, обирайте будь-який трендовий колір.

Для романтичного дня можете обрати сукню в червоному, чорному або рожевому кольорі та вдосконалити її за допомогою лаконічної чорної сумки та масивного золотистого кольє.

1539557_15518222.jpg?202202101545
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Шовкова довга сукня

На День Валентина хочеться виглядати бездоганно, а довга сукня стане вам в нагоді. Оберіть довгу шовкову сукню у смужки з об’ємними рукавами. Доповніть її лише золотистими прикрасами, і ваш образ готовий!

1539557_15518224.jpg?202202101545
Стильні сукні на День Валентина від Леоні Ганне / Фото з інстаграму
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics