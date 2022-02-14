Біля берегів Канади зафіксували рекордну хвилю

Дослідники зафіксували нову рекордну хвилю-вбивцю: її висота становила близько чотирьох поверхів, повідомляє Хайтек.

Хвилю зафіксували біля узбережжя Улуелета на острові Ванкувер у листопаді 2020 року. Її висота становила 17,6 м-коду.

На хвилях такої висоти легко катаються серфери та інші любителі гострих відчуттів. Але це була хвиля-вбивця: вони непередбачувані і майже вдвічі вищі за довколишні хвилі.

На відміну від цунамі, які переважно відбуваються через сейсмічної активності, хвилі-вбивці формуються від сильних течій, вітрів або штормів. Це призводить до того, що окремі хвилі зливаються в одну величезну.

Першу хвилю-вбивцю зафіксували біля берегів Норвегії в 1995 році, вона була 25,6 м у висоту і височіла над іншими на 12 м. Нова хвиля Ucluelet була набагато меншою за цю, але оскільки навколишні хвилі були висотою всього 6 м, вона стала найекстремальнішою хвилею-вбивцею їх тих, що вдалося зареєструвати.

Хвилі-ізгої важко виявити та виміряти, але вони привертають все більше уваги через небезпеку, яку несуть. Нову хвилю досліджував канадський підрозділ компанії Marinelabs, співробітники брали дані із сенсорних буїв, що знаходяться вздовж узбережжя Північної Америки.