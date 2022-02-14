Британія підтримає будь-яке рішення України щодо НАТО

Лондон підтримає можливе рішення України відмовитися від вступу до НАТО, заявив заступник голови британського міністерства оборони Джеймс Хіппі, повідомляє РИА Новости.

Заступник голови британського Міноборони заявив, що "будь-які дипломатичні рішення не повинні ставити під загрозу суверенітет України".

"Але якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це. Рішення має залишатися за українським урядом" , - сказав Хіппі телеканалу Sky News.

Він додав, що сподівається на "перемогу дипломатії" у ситуації з ескалацією напруженості на українському кордоні.