Fitch погіршив прогноз кредитного рейтингу УЗ та українських міст

Кредитне агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці (УЗ) та семи українських міст після погіршення суверенного прогнозу, повідомляє Економічна правда.

Перегляд прогнозів зумовлено попередньою зміною прогнозу щодо ризику дефолту України як емітента цінних паперів у довготривалій перспективі.

Кредитний рейтинг УЗ пов’язаний з українським, адже підприємство повністю належить державі. Так само прогнози погіршили для семи міст: Харкова, Львова, Миколаєва, Маріуполя, Києва, Одеси та Дніпра.

При цьому як для УЗ, так і для міст Fitch підтвердив рейтинг на рівні B.

Самостійний рейтинг Укрзалізниці оцінено у B-.