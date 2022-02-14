Екс-президент Польщі заявив про готовність захищати Україну

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив що готовий захищати Україну на тлі скупчення російських військ на кордоні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Валенси у Facebook.

"Повідомляю про готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарного захисту" , – написав Валенса, додавши при цьому, що вже зробив перші кроки на цьому шляху, зокрема, повідомив про свою готовність послу України в Польщі.

Раніше колишній президент Польщі заявив, що якщо глава Кремля Володимир Путін атакує Київ, має бути негайна реакція – атака на Москву.