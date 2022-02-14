На Олімпійських іграх "випадково" встановили унікальне досягнення

Американська ковзанярка Ерін Джексон став першою темношкірою спортсменкою, яка завоювала "золото" на зимових Олімпійських іграх-2022. 29-річна спортсменка на своїй другій Олімпіаді перемогла на спринтерській дистанції 500 метрів, повідомляє Обозреватель.

Причому право виступити в Пекіні Джексон отримала завдяки своїй подрузі Беттані Боу – рекордсменці світу. На національному відборі Ерін впала у вирішальному забігу та не пробилася до збірної. Проте її найкраща подруга Беттані Боу поступилася їй своєю ліцензією, попросивши поїхати на Олімпіаду. Якби не добродушність Б'янки, то Ерін би на Іграх не побачили. Щоправда, згодом Боу здобула лицензію собі ще раз.

У Китаї-2022 Джексон здивувала світ своєю незвичайною технікою, за яку отримала прізвисько Бембі на льоду. Примітно, що раніше вона займалася бігом на роликах, а на ковзани стала лише шість років тому. У фіналі американка на 0,08 секунди випередила японку Міхо Такагі. Емоції Ерін розділила і Беттані, яка цього разу обмежилася 16-м результатом, але тішилася за подругу не менше, ніж за себе.

Цікаво, що раніше темношкіра спортсменка лише раз піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу на етапах Кубка світу. Дивіться, як вона перемогла на ОІ-2022.

Золота медаль Джексон стала сьомою для США в Китаї і дозволяє їм триматись на третьому місці медального заліку Олімпійських ігор.