Під ОП мітингують студенти: вимагають звільнити Шкарлета

Під Офісом президента відбувається акція протесту студентів київських університетів із вимогою звільнити міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє канал Андрія Павловського.

Раніше стався скандал у Києво-Могилянській академії, коли міністр освіти Шкарлета відмовився визнати вибори ректора вишу та заявив про можливу фальсифікацію.

Після цього довелося проводити нараду під головуванням прем'єр-міністра за участю голови ВР, нардепів та спільноти НаУКМА. Було досягнуто домовленості про відкликання наказу МОН про оголошення повторних виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Також було ухвалено рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН у вибори президента академії.