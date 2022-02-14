У Польщі виявили два нові варіанти "Омікрону"

У Польщі виявили два нові варіанти штаму коронавірусу "Омікрон", повідомив заступник міністра охорони здоров'я країни Вальдемар Краска в ефірі Польського радіо, повідомляє Прайм.

За його словами, МОЗ поки не знає, як ці субваріанти "поводитимуться і який перебіг хвороби вони дадуть".

Краска вважає, що COVID уже не піде з життя людей, тому певні звички та правила особистої гігієни, такі як дотримання дистанції, дезінфекція, носіння маски повинні залишитися.