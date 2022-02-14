Телескоп Hubble зробив фото бурхливого галактичного тріо

Космічний телескоп Hubble зробив фото далеких галактик IC 2431, що бурхливо зливаються, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, об'єкти розташовані в сузір'ї Рака на відстані 681 мільйона світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів).

"На знімку видно прогресуюче потрійне злиття галактик, а також бурхливу суміш утворення зірок і припливних викривлень, що викликані гравітаційною взаємодією цього галактичного тріо" , - повідомили астрономи.

Центр цього зображення, зробленого за допомогою вдосконаленої камери для спостережень (Advanced Camera for Surveys, ACS), затьмарений густою хмарою пилу, хоча світло від фонової галактики пронизує її зовнішні кінцівки.