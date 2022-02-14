Ізраїль може перенести посольство з Києва до Львова

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід домовився з українськими колегами про те, що у разі початку прямого воєнного конфлікту між Україною та Росією ізраїльське посольство буде перенесене з Києва до Львова, повідомляє NEWSru.co.il.

Лапід розмовляв про це із заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, яка перебуває з візитом в Ізраїлі.

Також ведуться переговори про те, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати звідти ізраїльтян через сухопутні кордони та треті країни.

При цьому Лапід заявив, що міністр туризму Костянтин Развозов провів переговори з російським послом в Ізраїлі Анатолієм Вікторовим. Ні глава МЗС, ні міністр туризму не повідомили, про що точилася бесіда з Вікторовим, проте висловили надію на те, що "конфлікт буде залагоджено мирним шляхом".