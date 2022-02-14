Українські правоохоронці заявили про викриття шпигуна, який працював на ФСБ РФ

Правоохоронці заявили про викриття громадянина України, який збирав для російських спецслужб розвіддані військового характеру, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

З 2014 по 2018 рік підозрюваний був помічником так званого "депутата народної ради "ДНР" та активно співпрацював з двома представниками ФСБ РФ, які перебували на посадах "радників" тодішнього лідера угруповання Олександра Захарченка.

Крім того, фігурант вербував жителів Донбасу до лав окупаційних військ РФ.

Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (держзрада) та ч. 1 ст. 258−3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Фігуранту провадження загрожує до 15 років позбавлення волі. Його місцеперебування встановлюється.