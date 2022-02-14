Маск назвав ціну виведення вантажу на орбіту новим кораблем

Запуск у серійне виробництво Starship та Super Heavy надасть змогу SpaceX кардинально знизити вартість запуску важкої ракети вантажністю в 100 тонн до 10 мільйонів доларів. Тобто ціна за кілограм вантажу складе приблизно 100 доларів за кілограм. Досягти цієї ціни Маск планує всього за кілька років, повідомляє 24 Канал.

Зараз доставка 1 кілограма вантажу на геоперехідну орбіту ракетою Falcon 9 коштує приблизно 7800 доларів. При ціні в 100 доларів за кілограм конкурувати з Маском у наданні послуг комерційних запусків буде практично неможливо.

Навіщо SpaceX створює Starship

Успішне створення системи Starship (включає крім корабля Starship перший ступінь Super Heavy), яка здатна повноцінно повертатися після запуску, дозволить SpaceX, за словами Маска, зробити справжню революцію в освоєнні космосу.

Згідно з планом мільярдера, серійні кораблі Starship зможуть вирушати в космос кожні шість-вісім годин, тобто тричі на день, кожен з них зможе піднімати на орбіту за добу 300 тонн корисного вантажу. А ракету Super Heavy можна буде використати майже щогодини.

Саме цей фактор і надасть змогу американській космічній компанії максимально здешевити польоти та встановити мінімальну можливу ціну на вантаж, з якою не зможуть впоратися конкуренти.

"Через два-три роки, я думаю, дуже ймовірно, що весь політ буде коштувати менше ніж 10 мільйонів доларів, і це для 100 тонн вантажів на орбіту. Тобто вартість виведення 1 кілограма знизиться до 100 доларів", – розповів Маск.

За словами Маска, цей прорив є фундаментально важливим для зміни курсу розвитку людської цивілізації у бік міжпланетного виду.

Чому Маск хоче "збити" ціну на політ Starship

Річ у тім, що така низька ціна за запуск найбільшої у світі ракети, за словами Ілона Маска, відкриває для людства широкі можливості для колонізації Марса і робить її більш ніж реальною.