МЗС Китаю: посольство КНР в Україні працює у звичайному режимі

Китай уважно стежить за ситуацією в Україні, посольство КНР працює у звичайному режимі, заявив на брифінгу у понеділок офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє РИА Новости.

Раніше влада низки країн закликала своїх громадян покинути Україну на користь безпеки. Крім того, повідомляється про евакуацію співробітників деяких західних дипмісій та їхніх сімей.

"Китайська сторона уважно стежить за ситуацією в Україні, посольство та консульства КНР працюють у звичайному режимі" , - заявив дипломат, відповідаючи на запитання, чи має намір Китай евакуювати дипломатів, як це вже роблять деякі країни.

Ван Веньбінь підкреслив, що дипмісії країни вже випустили повідомлення для китайських громадян і організацій, які перебувають в Україні, про необхідність уважно стежити за змінами ситуації і бути пильними в тому, що стосується забезпечення особистої безпеки.