Фондові біржі Європи падають

Основні фондові індекси Європи в понеділок падають на 2-3% на геополітичних ризиках, що посилюються, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 10:57 британський FTSE 100 опускався на 2,13% - до 7495,1 пункту, французький CAC 40 - на 3,42%, до 6771,82 пункту, німецький DAX - на 3,6%, до 14874 пунктів.

За словами аналітика AvaTrade Наїма Аслама (Naeem Aslam), які наводить газета Wall Street Journal, напруження між Росією та Україною, що наростає, викликало хвилю волатильності на ринках.

У цьому контексті інвестори оцінюють глобальні економічні перспективи. Зокрема, занепокоєння на ринках викликає можливе подальше зростання цін на пальне.

Крім того, негативу додають очікування різкого посилення монетарної політики Федеральної резервної системи США на тлі рекордної інфляції в країні.