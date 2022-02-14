Гороскоп здоров'я на тиждень 14-20 лютого: кому загрожують проблеми зі здоров'ям

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНІАН.

Овен

На цьому тижні Овнам варто стежити за станом шлунка. Особливо важливо берегти шлунок людям, які мають шкідливі харчові звички. Зірки рекомендують вам відмовитися від бутербродів і перекусів на цьому тижні, а також від щільних вечер.

Телець

На цьому тижні у Тельців буде підвищена кислотність шлунка, через що можуть виникнути болі в животі і горлі, нудота. Рекомендується відмовитися від гострої і кислої їжі, ненатуральних соусів і газованих напоїв.

Близнюки

Тиждень буде для вас досить благополучною і без серйозних захворювань. На вихідних зірки рекомендують пити більше води. Гіпертонікам важливо стежити за тиском: воно може підвищитися до кінця тижня.

Рак

Ракам потрібно прислухатися до своєї інтуїції і вловлювати сигнали організму. Якщо ви підозрюєте у себе якесь нездужання, то, швидше за все, так і є. Однак самолікування на цьому тижні буде марним, а може навіть шкідливим. Тому не нехтуйте походом в лікарню.

Лев

Їжте більше овочів, зелені та фруктів на цьому тижні. Це значно поліпшить ваше самопочуття. Постарайтеся лягати спати раніше і провітрювати кімнату перед сном. У першій половині тижня підвищиться ймовірність виникнення алергії і шкірних висипань.

Діва

На цьому тижні ви відчуєте занепад сил і сильну стомлюваність. Дівам протипоказано переробляти і брати на себе додаткові обов'язки. Постарайтеся виїхати на природу або зайнятися улюбленими хобі на вихідних.

Терези

Цей тиждень буде вашим золотим часом. У Терезів буде відмінний настрій і приплив сил. Ви можете займатися будь-яким видом діяльності і спортом. Ваш імунітет зараз буде на висоті.

Скорпіон

На цьому тижні потрібно берегти горло і укутувати шарфом, оскільки воно буде вразливе. Не пийте холодні напої і не сидіть на протязі. На вихідних можливий головний і зубний біль, але імунітет буде міцним.

Стрілець

Якщо Стрільці знайдуть баланс між фізичним навантаженням, розумовою діяльністю і відпочинком, то вам буде під силу звернути гори. Не перепрацьовуйте і не лінуйтеся. Постарайтеся кожен день ходити пішки хоча б годину - тоді ваше самопочуття значно покращиться, а сон буде міцним.

Козеріг

Зірки рекомендують вас дотримуватися дрібного харчування: їсти часто і потроху. Від перекусів варто утриматися. В кінці тижня проведіть розвантажувальний день. Для гарного самопочуття рекомендується їсти менше м'яса і більше риби.

Водолій

Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням на цьому тижні, не користуйтеся народною медициною і довіряйте тільки лікарям. Якщо ви приймаєте якісь ліки - обов'язково дотримуйтеся інструкції і не пропускайте прийоми.

Риби

Ваше самопочуття буде стабільним. Здорові Риби не захворіють, але і хворим не варто очікувати одужання. Зірки рекомендують вам відмовитися від надмірних фізичних навантажень і алкоголю, а також уникати стресу.