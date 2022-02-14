Toshiba випустить на ринок жорсткі диски об'ємом 20 терабайт
Японська компанія Toshiba готує до релізу жорсткі диски наступного покоління ємністю 20 ТБ. Ще не анонсовані накопичувачі серії MG10 компанії пройшли перевірку на сумісність з SATA. На додаток до звичайних жорстких дисків, компанія також запропонує 20 ТБ-накопичувачі для настільних комп'ютерів та NAS, повідомляє УНІАН.
Як повідомляє Tomshardware, новітні HDD ємністю 18 ТБ для додатків ближньої дії відносяться до сімейства жорстких дисків MG09, в яких використовується гелієва платформа з 9 пластинами компанії, оснащена технологією магнітного запису з мікрохвилями (FC-MAMR) з контролем потоку. Очікується, що в жорстких дисках компанії наступного покоління, які, ймовірно, будуть належати до серії MG10, буде використовуватися абсолютно нова платформа з 10 дисками FC-MAMR.
Очікується, що випуск першого накопичувача ємністю 20 ТБ відбудеться до кінця березня 2022 року - він стане першим продуктом, що використовує платформу з 10 дисками. Серія вже пройшла перевірку на сумісність в організації SATA-IO (Serial ATA International Organization), яка займається розвитком і стандартизацією технології SATA, що не дивно, оскільки реліз повинен відбутися в найближчі кілька тижнів. Для MG-рішень передбачено використання інтерфейсів SATA і SAS. Форм-фактор-3,5". Швидкість обертання шпинделя становить 7200 оборотів в хвилину.
Офіційна цінова політика щодо нового вінчестера поки не відома, однак, судячи з попередніх продуктів в лінійці, його вартість буде коливатися в районі 16 тисяч гривень.