Рейтинг банків за вкладами: де зберігають заощадження

Станом на 1 січня 2022 року в 70 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,8 млн вкладів на суму 675,6 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 263,6 млрд гривень. Кількість вкладників-23 млн 194 тисячі.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп - Альфа-банк - 50,5 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 590 тисяч, Райффайзен Банк 48,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 767 тисяч, приватний Універсал Банк -32,4 млрд гривень, кількість вкладників - 5 млн 38 тисяч.

На п'ятому місці - приватний ПУМБ - 36,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 500 тисяч.