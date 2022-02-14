Лукашенко звинуватив Захід в істерії через Україну

Олександр Лукашенко заявив, що Захід підігріває істерію навколо чуток про війну в Україні, повідомляє РИА Новости.

"Послухайте, якби планували якусь війну проти України, зовсім інакше поводилися б засоби масової інформації. Тому що ЗМІ - це артпідготовка сучасної війни" , - сказав Лукашенко на зустрічі з українським політичним діячем Олександром Морозом.

Він зазначив, що "як тільки вщухають на мить ці крики про війну в Україні, з Америки знову йде сигнал, і ця істерія починає підігріватися" .

Захід звинувачує РФ у планах розпочати вторгнення в Україну. У Москві це категорично заперечують.