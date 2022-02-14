Запаси газу в ПСГ України скоротилися до мінімального за три роки рівня

Станом на 12 лютого 2022 року запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) знизилися на 45,8%, або на 9,1 млрд куб. м, до 10,757 млрд куб. м у порівнянні з даними на аналогічну дату минулого року (19,86 млрд куб. м), повідомляє Українські Новини.

Про це свідчать оперативні дані ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України".

12 лютого з ПСГ було відібрано 39,2 млн куб. м газу.

З 5 по 12 лютого запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) знизилися на 2,6%, або на 285,9 млн куб. м.

З початку сезону відбору, що стартував 5 жовтня, запаси газу в ПСГ скоротилися на 43%, або на 8,1 млрд куб. м.

За даними "Газпрому" на 12 лютого, обсяг газу в ПСГ Європи на 22,9 відсотка (на 9,9 мільярда кубометрів) нижчий за торішній рівень. Відібрано вже 90,8 відсотка (43,4 мільярда кубометрів) від обсягу, закачаного у літній сезон. Підземні володіння Німеччини та Франції спустошені вже на понад дві третини.