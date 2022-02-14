Вперше за 20 років: Вєрка Сердючка презентувала пісню українською мовою

Артистка Вєрка Сердючка вперше за 20 років презентувала пісню українською мовою. Вона заспівала "Є пропозиція", яка стала саундтреком до фільму "Велика прогулянка", повідомляє 24 Канал.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки у тривожний для нашої держави час презентував україномовну композицію. Написав її спеціально до виходу сімейної комедії "Велика прогулянка", прем'єра якої відбудеться 24 лютого.

Вєрка Сердючка заспівала українською

Прем'єра синглу "Є пропозиція" відбулася у День Валентина, 14 лютого. Вєрка Сердючка потішила фанів кліпом, в якому використані кадри з фільму: сімейства Наливайченків та Драгоманових з дітьми на омріяній галявині, жадібного корупціонера Хом'яка зі своїм помічником Геною, а також футболістів Пятова та Коноплянку, які зіграли у футбол ще й на великому екрані.

""Є пропозиція прокинутись вранці удвох…". Хіба пропозиція може бути найромантичнішою? У ній є все – і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне – надія на те, що в результаті все буде добре! А що ще потрібно в цей непростий час?" , – наголосив Андрій Данилко.

Вєрка Сердючка – "Є пропозиція": дивіться відео онлайн