Інвестори панікують. Ціна українських євробондів падає

Ціни українських суверенних єврооблігацій станом на 11:30 ранку впали на 4-6%, ВВП-варантів - більше ніж на 9%. На це вплинув негативний новинний фон через ризики військового вторгнення РФ в Україну, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

Про це розповів глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

"Ринки в паніці. І, схоже, що це тільки початок: паніка, швидше за все, триватиме як мінімум до середи" , - припустив аналітик.

Нагадаємо, на вихідних обстановка навколо України через можливе вторгнення Росії різко загострилася.

Міжбанківський валютний ринок 14 лютого відкрився рекордним стрибком курсу долара через загрозу російського вторгнення. Курс долара на міжбанку виріс на 66 копійок до 28,72 гривень за долар. Потім курс впав до 28,50-28,55 гривень.