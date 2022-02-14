США сподіваються на дипломатичний шлях розв’язання російсько-української кризи

Американські офіційні особи та політики сподіваються на дипломатичний шлях до ослаблення напруженості між Росією та Україною, проте зазначають, що вікно можливостей для переговорів "скорочується" в міру нарощування Москвою військового потенціалу поблизу українського кордону, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в публікації видання The Hill.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив у ефірі Fox News, що "часовий компонент" для дипломатії між Росією і Україною "схоже, скорочується", і це, за його словами, "дає нам усім привід для занепокоєння".

Кірбі зауважив, що суботня розмова між президентом Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним не призвела до якихось проривів і не "дала приводу для оптимізму".

Радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван сказав у інтерв'ю CBS, що за останні десять днів США спостерігають "різке прискорення нарощування російських сил і розташування цих сил таким чином, що вони можуть розпочати військові дії, по суті, у будь-який час" .

За його словами, США вважають, що "Росія може обрати дипломатичний шлях" .

Американські законодавці обох партій також попереджають, що російське вторгнення зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.

Спікер Палати представників демократка Ненсі Пелосі закликала в інтерв’ю ABC "сподіватися, що дипломатія спрацює". Вона зазначила, що імовірний "напад на Україну – це напад на демократію".

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то зруйнує американо-російські відносини на десятиліття. І кожен президент у найближчому майбутньому буде обмежений з усіх боків, коли справа доходитиме до відносин з Росією. Тому сподіваюся, що Путін це розуміє" , - зазначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC.

Він зазначив, що Конгрес може "зробити більше" в умовах загострення ситуації, зокрема ухвалити законопроєкт про санкції, переговори щодо якого ведуться вже близько трьох тижнів.