Витратити "ковідну тисячу" на комуналку можна від сьогодні
Від сьогодні, 14 лютого в Україні одна з категорій українців може витрачати "ковідну тисячу" за пройдений курс вакцинації. Мова йде про людей від 60 років. Про це, із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Від сьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів "єПідтримки". Термін, коли ви можете витратити 1 000 грн, теж збільшився. Уже не 4 місяці, а 9", - написав міністр.
Як отримати "ковідну тисячу"
- мати зелений COVID-сертифікат про вакцинацію
- подати заявку на виплату, відкривши спеціальну картку в одному з банків-партнерів
- в застосунку "Дія" натиснути "Послуги", "єПідтримка" та "Отримати допомогу".
Зазначимо, Кабінет міністрів дозволив витрачати кошти на комуналку за програмою "єПідтримка особам" й особам з інвалідністю.