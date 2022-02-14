Витратити "ковідну тисячу" на комуналку можна від сьогодні

Від сьогодні, 14 лютого в Україні одна з категорій українців може витрачати "ковідну тисячу" за пройдений курс вакцинації. Мова йде про людей від 60 років.﻿ Про це, із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Від сьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів "єПідтримки". Термін, коли ви можете витратити 1 000 грн, теж збільшився. Уже не 4 місяці, а 9" , - написав міністр.

Як отримати "ковідну тисячу"

мати зелений COVID-сертифікат про вакцинацію

подати заявку на виплату, відкривши спеціальну картку в одному з банків-партнерів

в застосунку "Дія" натиснути "Послуги", "єПідтримка" та "Отримати допомогу".

Зазначимо, Кабінет міністрів дозволив витрачати кошти на комуналку за програмою "єПідтримка особам" й особам з інвалідністю.