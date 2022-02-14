Самий практичний Volkswagen Passat готується до зміни покоління

Попри те, що компанія Volkswagen відправила у відставку популярний седан Passat, вона продовжує випуск моделі в кузові універсал. Цей варіант має стійкий попит на багатьох ринках. Його вибирають ті, хто віддає перевагу комфорту і практичності. Незважаючи на це, німецька марка підготувала нову генерацію автомобіля, повідомляє Автоцентр.

Прототипи новинки виїхали на тести, де і потрапили в об'єктиви фотошпигунів. Як видно по знімках, вони не покриті камуфляжем, а все тому, що перед нами так званий «мул». У нього шасі й агрегати нові, а ось кузов використовується від актуальної моделі, тому і необхідності приховувати його під шаром маскувальної плівки немає. Однак навіть у такій ситуації можна побачити зміни.

Між бічними дверима універсала помітно розширення. Це свідчить про те, що в новій генерації він буде мати довшу колісну базу. За даними інсайдерів, вона буде ще й ширшою, ніж у актуальної версії. Таким чином виробник збільшив простір в салоні, зробивши його ще більш комфортним.

Відомо, що наступний Passat розділить платформу з Skoda Superb. Тобто в його основі лежатиме модернізована Архітектура MQB. Новий практичний автомобіль буде поставлятися з бензиновими й дизельними двигунами з технологією м'якого гібрида для зниження рівня викидів СО2. Високопродуктивному варіанту обіцяна гібридна трансмісія зі змінним модулем. Презентувати новинку планують у 2023 році.