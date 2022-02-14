У Польщі поки що не планують евакуацію дипломатів з України

Польща поки що не планує евакуацію дипломатів з України. Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Сьогодні.

За словами спікера, такі рішення прийматимуться лише у разі нагальної потреби. На цю мить рішення про евакуацію не ухвалювалося.

"Коли ми були (з прем'єр-міністром, – ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення прийматимуться у разі нагальної потреби" , – сказав він.

Наразі Польща випустила комюніке, в якому йдеться про те, що якщо в цьому немає крайньої потреби, то громадянам не слід їхати в Україну, сказав політик.

Мюллер наголосив, що якщо хтось хоче зараз покинути Україну, це його особисте рішення. Він також нагадав, що в Україні проживає багато поляків, і вони не є людьми, які проживають там тимчасово, наприклад, з діловою чи туристичною метою.