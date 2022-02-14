Покупці квартир взяли паузу до весни

На ринку первинної нерухомості накопичується відкладений попит на новобудови. Багато потенційних інвесторів чекають вирішення ситуації з військовою агресією на сході країни, повідомляє UBR.

Активність великих інвесторів на ринку нерухомості знизилася загалом на 70%. Багато хто з них узяв паузу до вирішення ситуації з можливою військовою агресією.

Про це розповів Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер INSPI Development.

Експерт уточнив, що в даному випадку не йдеться про відмову від проектів – це пауза до того часу, коли ступінь зовнішньої загрози суттєво знизиться.

І поки все йде до того, що "відлига" на ринку девелопменту настане ближче до квітня, коли великі інвестори, які шукають проекти для вкладення коштів, повернуться на ринок.

"Виграють ті компанії, чиї проекти будуть максимально готовими під приплив інвестицій: нові проекти, реалізація та розвиток яких не припинялася ні на день переважно за рахунок коштів власників девелоперських компаній", - зазначив Семенцов.

Поки ж, додає він, можна констатувати ефект "стисненої пружини": інвестиційний попит накопичується, і ця пружина "розіжметься" у квітні.