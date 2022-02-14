Porsche перенесе реальні автомобільні дороги у відеоігри

Німецький виробник автомобілів Porsche розробляє унікальний додаток зі швейцарським стартапом Way Ahead Technologies. Він допоможе перенести реальні автомобільні дороги у відеоігри, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Додаток отримав назву Virtual Roads. Завдяки йому, будь-яку дорогу можна перетворити на віртуально гоночну трасу за короткий проміжок часу.

Як це працює?

Щоб додати дорогу до відеоігор, компанія записує маршрут на смартфон. Після цього додаток автоматично переносить його у віртуальний світ.

Відзначається, що технологія справляється з цим завданням в сотню разів швидше, ніж традиційне оцифровування з використанням лазера. Більш того, штучний інтелект захоплює також і навколишні об'єкти, які зустрічаються "по дорозі", ігноруючи при цьому інших учасників дорожнього руху з метою їх безпеки.

Для передачі реалістичності використовується обладнаний тренажер, який імітує вібрації через, наприклад, нерівності асфальтного покриття.