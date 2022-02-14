У Кремлі відреагували на заяву Пристайка про Україну без НАТО

У Кремлі вважають, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б формулюванню значущої відповіді на російські занепокоєння, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО - це був би, безумовно, крок, який суттєво сприяв би формулюванню більш значущої відповіді на російські стурбованості" , - заявив у понеділок журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.﻿

Стосовно обговорюваної в пресі заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про можливість відмови від членства в НАТО України, Пєсков сказав, що в цьому випадку в Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку, тому "навряд це (заяву посла) можна сприймати як якийсь факт, що не відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва".