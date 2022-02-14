У Кремлі відреагували на заяву Пристайка про Україну без НАТО
У Кремлі вважають, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б формулюванню значущої відповіді на російські занепокоєння, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО - це був би, безумовно, крок, який суттєво сприяв би формулюванню більш значущої відповіді на російські стурбованості", - заявив у понеділок журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Стосовно обговорюваної в пресі заяви посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про можливість відмови від членства в НАТО України, Пєсков сказав, що в цьому випадку в Москві звернули увагу на те, що з Києва попросили посла роз'яснити його думку, тому
"навряд це (заяву посла) можна сприймати як якийсь факт, що не відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва".
"Ми знаємо, що зовсім інші цілі позначені у Конституції країни (України)", - сказав Пєсков.