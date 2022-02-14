У Львові оприлюднили план дій на випадок вторгнення РФ

У Львові провели позапланове засідання комісії надзвичайних ситуацій. Там обговорили план дій міста на випадок повноцінного вторгнення Росії до України, повідомляє УНІАН.

Про деталі засідання комісії розповів мер міста Андрій Садовий.

Мер акцентував, що порядок денний стосувався виключно забезпечення безперебійної життєдіяльності міста. Йшлося львпро випадки, коли виникає надзвичайна ситуація. Він розповів про рішення, які ухвалили в цей день. Проте описав їх лише в загальних рисах.

"Вони без конкретики, бо є речі, які треба готувати, але не можна озвучувати. Це в першу чергу обумовлено нашою з вами безпекою" , – написав Садовий.

На засіданні комісії ухвалили такі рішення: