У Львові оприлюднили план дій на випадок вторгнення РФ
У Львові провели позапланове засідання комісії надзвичайних ситуацій. Там обговорили план дій міста на випадок повноцінного вторгнення Росії до України, повідомляє УНІАН.
Про деталі засідання комісії розповів мер міста Андрій Садовий.
Мер акцентував, що порядок денний стосувався виключно забезпечення безперебійної життєдіяльності міста. Йшлося львпро випадки, коли виникає надзвичайна ситуація. Він розповів про рішення, які ухвалили в цей день. Проте описав їх лише в загальних рисах.
"Вони без конкретики, бо є речі, які треба готувати, але не можна озвучувати. Це в першу чергу обумовлено нашою з вами безпекою", – написав Садовий.
На засіданні комісії ухвалили такі рішення:
- Водопостачання: міськраді наразі розглядають різні можливості автономної подачі води мешканцям. Влада міста готується до загрози повної зупинки роботи водопровідної мережі.
- Медицини: керівникам медзакладів дали завдання збільшити об'єм банку крові, а також забезпечити її необхідну кількість. Це ж стосується медикаментів, медичних засобів та запасу харчових продуктів у лікарнях. В одній із лікарень міста невдовзі облаштують підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.
- Електроенергії: наразі працюють над забезпеченням альтернативних джерел живлення для функціонування стратегічних підприємств міста.
- Комунікація та оповіщення: місто розробляє альтернативні шляхи комунікації із населенням. Йдеться про ситуацію, коли традиційні засоби зв'язку будуть відключеними або зникне електроенергія.