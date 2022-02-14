Сотні тисяч роботів допоможуть людям похилого віку гуляти на природі

У Японії створюють автономні мобільні роботи, які допоможуть старіючого населення країни пересуватися вулицею, повідомляє Сьогодні.

Збільшення тривалості життя та зростаючі потреби перетворили старіле населення на кінцевих користувачів, які залежать від технологій, щоб вести повноцінне життя.

Найбільше це помітно в Японії - в 2020 понад чверть всього населення Японії було не молодше 65 років.

За прогнозами, до 2050 року це співвідношення сягне 38%. У свою чергу японські технологічні компанії розробляють рішення для вирішення проблем старіючого населення.

Одним із прикладів є RakuRo, одномісний автономний швидкісний робот, розроблений японською компанією ZMP Inc.

Частково запущений у січні 2022 року, робот забезпечує транспортні послуги між установою та трьома клініками, що знаходяться на відстані близько 700 метрів.

Пацієнти можуть зробити замовлення на своєму смартфоні, обравши час зустрічі та пункт призначення. Робот може йти вздовж берега річки, наближаючи користувача до природи.

Для забезпечення безпечного руху робот оснащений шістьма камерами, п'ятьма датчиками та кнопкою аварійної зупинки та запрограмований реагувати на навколишнє середовище.

Наприклад, якщо світлофор блимає до того, як спалахне червоне світло, або якщо є такі об'єкти, як люди або автомобілі, робот зупиниться.

Роботи можуть заповнити нестачу 380 тисяч працівників з догляду за людьми похилого віку в Японії.