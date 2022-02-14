Валютний ринок понеділка: хід торгів

У понеділок торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися різким стрибком котирувань безготівкового долара. Нагнітання ситуації, яке тривало з минулого четверга у всіх світових та українських ЗМІ, дало очікуваний результат: гривня обвалилася.

На допомогу прийшов Національний банк: ще до початку торгів він виставив ордер на продаж 30 млн доларів за ціною 28,30 гривень, але їх розкупили за пару хвилин, після чого зростання продовжилося. Котирування досягли 28,72 гривень на купівлі та 28,80 гривень на продажу. І лише безперервна інтервенція НБУ за методом «вибору кращої ціни» (регулятор методично задовольняв найдорожчі заявки покупців), зрештою, дала результат: до обіду торгівля стабілізувалася в діапазоні 28,53-28,57 гривень. На момент написання статті обсяг угод лише у торговій системі Bloomberg досяг 500 млн доларів. Як мінімум половину цього обсягу продав Національний банк.

Неспокійно було з самого ранку і на готівковому валютному ринку . Ми писали, що зростання почалося ще на вихідних. Вранці великі оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 28,90 гривень, а в роздрібних обмінках виставили ціну на продаж 29,00. З стабілізацією ситуації на міжбанку цінник то знижували, то знову піднімали. У підсумку до обіду долар подешевшав до 28,77-28,83 гривень (на продажі). Купують його на 10 копійок дешевше – по 28,67-28,70 гривень.

Євро на FOREX продовжив падіння, що почалося минулої п'ятниці, і о 13:30 опустився до позначки 1,1301 долара. Готівковий євро у столиці місцями продають по 33,00 гривні, але більшість обмінних пунктів віддають його за ціною 32,65-32,75 гривень. За інформацією порталу «Курс України», євро купують набагато слабше, ніж долар.

Чергові "американські гірки" малює графік російського рубля до долара. Рано-вранці він впав до 78,20 руб/$, але потім компенсував своє падіння і зміцнився до 76,40 руб/$. Різко змінюється останніми днями і ціна готівкового рубля: у вихідні його продавали по 3,65 гривень за 10 рублів, а сьогодні – вже по 3,73-3,75 гривень.

Подорожчав і польський злотий. Сьогодні у столиці його продають по 7,30-7,35 гривень.

«Криптовалюта №1» біткоїн останню добу торгується в діапазоні 41550-42760 доларів за 1BTC. Для високоволатильного біткоїну це практично стабільність.