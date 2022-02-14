Монастирський пообіцяв не допустити повторення "Слов'янська"
Якщо хтось знову спробує захопити адмінбудівлі, то буде тут же розстріляний українським спецназом без попередження. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив у зверненні до українців, повідомляє Ділова столиця.
"Повторення Слов’янська ми також не допустимо! Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі – він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", – запевнив глава МВС.
Монастирський запевнив, що порівняно із 2014 роком Україна стала сильнішою і організованішою. Наша держава сильна і єдина.
"Кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожен день, для того, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства", – зазначив голова МВС.