Монастирський пообіцяв не допустити повторення "Слов'янська"

Монастирський пообіцяв не допустити повторення "Слов'янська"

Якщо хтось знову спробує захопити адмінбудівлі, то буде тут же розстріляний українським спецназом без попередження. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив у зверненні до українців, повідомляє Ділова столиця.

"Повторення Слов’янська ми також не допустимо! Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі – він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань", – запевнив глава МВС.

Монастирський запевнив, що порівняно із 2014 роком Україна стала сильнішою і організованішою. Наша держава сильна і єдина.

"Кожен на своєму місці повинен виконувати роботу, яку він виконує кожен день, для того, щоб працювали школи, лікарні, дитячі садки, підприємства", – зазначив голова МВС.
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