Зіткнення з Місяцем: до супутника може летіти не частина ракети Ілона Маска, а інший об'єкт

Шматок космічного сміття, яке має врізатися в Місяць на початку березня, швидше за все, частина ракети, але китайської, а не SpaceX, повідомляє Новий час.

Згідно з оновленням, опублікованим астрономом Біллом Греєм, який написав програмне забезпечення Project Pluto, яке використовується для відстеження навколоземних об'єктів, на Місяць має впасти ступінь китайської ракети Long March 3C.

Об'єкт названий WE0913A, і що б він не був, його розрахована траєкторія залишається правильною. Він має зіткнутися із зворотним боком Місяця 4 березня 2022 року, близько 12:25 за всесвітнім часом.

Початкова неправильна ідентифікація WE0913A була зроблена ще в 2015 році, після того, як ракета SpaceX доставила на навколоземну орбіту супутник NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Зазвичай ракетні щаблі залишають у космосі після того, як їхнє корисне навантаження було доставлено; як правило, вони призначені для того, щоб зрештою сходити з орбіти і згоряти при повторному вході в атмосферу Землі.

WE0913A був вперше помічений у 2015 році, і спочатку вважалося, що це астероїд. Грей визначив його як частину ракети після того, як виявив, що WE0913A пройшов повз місяць через два дні після запуску місії DSCOVR, і з'єднав точки.

«Я думав, що це або DSCOVR, або якесь обладнання, пов'язане із цим. Подальші спостереження однак підтвердили, що WE0913A пролетів повз Місяць через два дні після запуску DSCOVR, і я, та інші спостерігачі дійшли висновку, що ототожнення нинішнього об'єкта з тим щаблем було помилковим», - написав Грей.

На помилку першим вказав інженер Джон Джорджіні із Лабораторії реактивного руху NASA.

Незабаром було знайдено іншого кандидата — китайського апарату «Чан'е-5Т1», запущеного в жовтні 2014 року на ракеті Long March 3C як попередній тест місії з повернення місячних зразків.

Час запуску та місячна траєкторія майже точно збігаються з орбітою об'єкта, що зіткнеться з Місяцем у березні.