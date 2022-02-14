Польща назвала дату проведення зустрічі ОБСЄ через війська РФ

Головуюча в ОБСЄ Польща повідомила, що зустріч щодо присутності військ РФ біля кордонів України відбудеться у вівторок, 15 лютого. Вчора глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення російських військ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні представництва Польщі в ОБСЄ в Twitter.

"Україна попросила польське головування ОБСЄ провести зустріч з Росією та іншими зацікавленими державами у зв'язку з незвичайною військовою діяльністю. Зустріч буде скликана у вівторок відповідно до Віденського документа" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого Україна залучила механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ.