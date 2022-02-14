У США "скасували" вторгнення РФ через погоду

Американський телеканал CNN починає готувати своїх глядачів до того, що вторгнення 16 лютого не буде. Причина – на війну не з'явився "генерал Мороз". Про це пише Телеграм-канал "Політика Країни".

Телеканал випустив сюжет про те, що "російському вторгненню" може стати на заваді тепла погода, і земля не замерзне.

Американські журналісти за два дні до "атаки Путіна" раптово помітили, що на зазначені дати – 15-16 лютого – погода буде теплою.

Але тепер американські ЗМІ "прозріли" і висунули теорію, що напад може у всіх сенсах забуксувати.

Щоправда, наприкінці сюжету робиться застереження, що Росія все одно може "вторгнутися", використовуючи далекобійну артилерію, авіацію та ракети.

Тобто саме "вторгнення" в американські медіа поки не скасовують. Але вже починають готувати глядачів до того, що може не статися.