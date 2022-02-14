Кличко розповів, як Київ готується до можливого вторгнення
У Києві через загрозу військового нападу забезпечили додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ. В постійній роботі знаходяться 3-4 блоки, повідомляє ТСН.
Про під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.
Він пояснив, що це дозволить у складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання міста. Насамперед воно необхідне для медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури та соціальних установ.
Крім того, у Києві створили запаси палива, встановили електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медустанов, аварійних служб та ТЕЦ на період до 10 діб.
Об’єкти критичної інфраструктури працюють у режимі підготовки до роботи в умовах НС. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету.
"У Києві створені комісії з питань евакуації населення – на рівні КМДА та в кожному районі. План евакуації визначає місця розташування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", - додав Кличко.
Мер столиці також заявив про створення в місті системи територіальної оборони, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, для фінансового забезпечення територіальної оборони у січні цього року Київрада ухвалила міську цільову програму "Захисник Києва" на загальну суму понад 110 млн грн.
Кличко наголосив, що Київ надає практичну допомогу в організації підготовки резервістів тероборони столиці, зокрема, надав полігон для проведення навчань та створив гарячу лінію для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами.
За його словами, такі лінії відкривають і в кожному батальйоні тероборони, щодня на них звертаються понад 100 охочих вступити до лав територіальної оборони.
"Ми запропонували Міноборони та відпрацьовуємо механізм, щоб максимально спростити процедуру підписання контракту резервіста. Бо на сьогодні вона – складна та розтягнута у часі. Доброволець має кілька днів лише довідки збирати та ходити у військкомат. Ми ж створюємо "єдине вікно". Відкрили також у столиці перший рекрутинговий центр територіальної оборони на вул. Хрещатик. Найближчим часом відкриємо такий центр і на лівому березі міста", – підсумував Кличко.