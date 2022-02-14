Кличко розповів, як Київ готується до можливого вторгнення

У Києві через загрозу військового нападу забезпечили додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ. В постійній роботі знаходяться 3-4 блоки, повідомляє ТСН.

Про під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що це дозволить у складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання міста. Насамперед воно необхідне для медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури та соціальних установ.

Крім того, у Києві створили запаси палива, встановили електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медустанов, аварійних служб та ТЕЦ на період до 10 діб.

Об’єкти критичної інфраструктури працюють у режимі підготовки до роботи в умовах НС. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету.

"У Києві створені комісії з питань евакуації населення – на рівні КМДА та в кожному районі. План евакуації визначає місця розташування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення" , - додав Кличко.

Мер столиці також заявив про створення в місті системи територіальної оборони, повідомляє "Інтерфакс-Україна"﻿.

За його словами, для фінансового забезпечення територіальної оборони у січні цього року Київрада ухвалила міську цільову програму "Захисник Києва" на загальну суму понад 110 млн грн.

Кличко наголосив, що Київ надає практичну допомогу в організації підготовки резервістів тероборони столиці, зокрема, надав полігон для проведення навчань та створив гарячу лінію для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами.

За його словами, такі лінії відкривають і в кожному батальйоні тероборони, щодня на них звертаються понад 100 охочих вступити до лав територіальної оборони.